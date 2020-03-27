İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" -"Vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi" -"Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalarıdır" İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs nedeniyle alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak: İHA