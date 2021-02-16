İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara...
16.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:28
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu