İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Vefa" çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Vefa" çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetlerinin kars¸ılandığını bildirdi.

03.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:32
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetlerinin kars¸ılandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların evlerinden dıs¸arı c¸ıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyac¸larını kars¸ılamak u¨zere il ve ilc¸elerde faaliyete gec¸en Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, öncelikli risk grubundaki vatandas¸ların 112, 155 ve 156 c¸agˆrı merkezlerine yaptıkları bu¨tu¨n bas¸vuruların, 39 ilc¸edeki Vefa I·letis¸im Merkezlerine yönlendirildiğini, ilçelerin Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve go¨nu¨llu¨ sivil toplum kurulus¸ c¸alıs¸anları tarafından vatandas¸ların talep ve ihtiyac¸larının ivedilikle karşılandığını vurguladı.

126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaların istatistiki bilgilerini paylaşan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uygulamanın bas¸ladıgˆı 22 Mart Pazar gu¨nu¨ saat 13.00'ten, bugu¨n saat 09.00'a kadar 'Vefa' c¸alıs¸maları kapsamında I·stanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandas¸ımızın c¸agˆrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetleri kars¸ılandı. Bilgi edinmek amacıyla c¸agˆrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandas¸ımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı."

Çalışmaların en güzel şekilde gerçekleşmesi için tüm destekçilerin ve İstanbulluların çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergilediğini aktaran Yerlikaya, "Vefa c¸alıs¸malarında go¨rev alan bu¨tu¨n kurum ve kurulus¸larımızın yo¨neticileri ve c¸alıs¸anlarına kıymetli bu¨yu¨klerimiz ve I·stanbullular adına tes¸ekku¨r ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli bu¨yu¨klerimize ve alınan tedbir ve c¸alıs¸malarımıza destek olan bu¨tu¨n I·stanbullulara ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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