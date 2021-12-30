İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı" dedi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artık Covid19'a karşı çok daha güçlüyüz. Türk bilim insanları tarafından üretilen TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı. 1.doz ve dozu için hemşehrilerimiz Turkovac aşısı olabilir" ifadeleri kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı

Metroda dilenci şaşkınlığı: herkesin içinde paraları saydı

Metroda dilenci şaşkınlığı: herkesin içinde paraları saydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title