İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Taksim Camii'ne ilişkin paylaşım yaparak, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Taksim Camii'ne ilişkin paylaşım yaparak, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerliyaka, bugün açılacak olan Taksim Camii'ne ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Taksim Camii bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor. İstanbul'umuza hayırlı olsun, mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:02:53. #1.14#

title