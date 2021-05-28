İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Taksim Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Taksim Camii'ye ilişkin paylaşım yaparak, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Taksim Camii'ye ilişkin paylaşım yaparak, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerliyaka, bugün açılacak olan Taksim Camii'ye ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli Hemşehrilerim, Taksim Camii bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. İstanbul'umuza hayırlı olsun, mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı