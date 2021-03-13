İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Süleyman Soylu'ya baş sağlığı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Süleyman Soylu'ya baş sağlığı

13.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:14
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Süleyman Soylu'ya baş sağlığı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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