İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programının bitiminde açıklamalarda bulundu.

15.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:06

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programının bitiminde açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi. Mevlite katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mevlit sonrasında 15 Temmuz gazileri ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, "15 Temmuz, biz 251 şehidimizi, 251 hatim ile ruhlarını şad etsin diye bir araya geldik. Cenab-ı Allah okunan hatimleri kabul buyursun. Gazilerimiz ile beraber şehitlerimizi andık. Ruhları şad olsun. Tabi dördüncü seneyi devriyesi. Biz 15 Temmuz gecesini, ihanet gecesini hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız tarihi bir çağrısı vardı. 'Ben iradesinin hiçbir güç tanımıyorum' diyerek meydanlara milletini çağırdı. Milletimiz bu sese yürekten ses verdi. Demokrasiye sahip çıktı. Devletine, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Kahraman ordumuz içerisine sızan hainlere geçit vermedi. Allah bize öyle bir gece daha yaşatmasın. Her fırsatta, her zaman şehitlerimiz hayırla yad ediyoruz. Onların şefaatleri bizim üzerimizde olsun diyoruz" dedi

"2 bin 731 gazimizden de Allah razı olsun diyorum" diyen Vali Yerlikaya, "Onları yürekten seviyoruz. Her fırsatta onlar ile iftaar ediyoruz. Her zaman. Bugün onlarla beraber, şehit kardeşlerini andık. Sultanahmet'te güzel ortamda. Dolayısıyla gün boyunca da 15 Temmuz ile ilgili bütün kurumlarımız STK'larımız, derneklerimiz, yerel yönetimlerimiz bugünün hürmetine uygun programlar düzenliyorlar. Bütün şehrimizde gücü nispetinde onlar katılıyor. Allah bizi tekrar böyle bir gece yaşatmasın" diye konuştu.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı Magazin
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ece Erken Cem Davran Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 15:18:25. #1.15#
title