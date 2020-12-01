İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama

01.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:31

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya devlerini hizaya sokmaya kararlı! Bir kez daha ayar verdi
Sosyal medya devlerini hizaya sokmaya kararlı! Bir kez daha ayar verdi
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan video konferanslı korona virüs toplantısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan video konferanslı korona virüs toplantısı
Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:31:26. #1.14#
title