İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı "Gençlerimize kısa zamanda 493 bin 124 aşı yapıldı" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaparak, "18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı" dedi.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı

"Gençlerimize kısa zamanda 493 bin 124 aşı yapıldı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaparak, "18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya, "Sevgili gençler, yks2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı. 18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493. 124 aşı yapıldı. Yüzde 27.5'e ulaştık. Hedefe ulaşmak için Haydi Gençler Aşıya" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Hande Erçel Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:12:43. #1.14#

title