İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması
16.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü ahilik ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Ahilik geleneği Kapalıçarşı'da yaşamaya devam ediyor." başlıklı bir videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Barış Falay Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Meriç Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:56:28. #1.15#
title