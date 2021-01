İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sizler, etik ve vicdani bir mesuliyet bilinciyle çok önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor, toplumsal hafızamızı tarihe not düşüyorsunuz. Bilgiye erişimin kolaylaştığı ancak bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde aydınlatmanın büyük sorumluluğunu taşıyorsunuz. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda gece gündüz demeden haber ulaştırmak için canla başla, kimi zaman da hayatınız pahasına görev yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, milletin gözü, kulağı ve sesi olduğunu dile getiren Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın sürecinde de toplum sizinle aydınlandı. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, bu şehir, bu ülke için yapılan her güzel işte çok büyük katkılarınız var.

Bu duygularla, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, toplum vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak