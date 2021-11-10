İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

"Ya Gazi'nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?" ifadesini kullanan Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911-1938 yıllarını kapsayan 10 Kasım günlükleriyle hazırlanan bir videoya da yer verdi.

İstanbul Valiliğince hazırlanan videoda kullanılan Atatürk'e ait fotoğrafların Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi'nden alındığı bildirildi.

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