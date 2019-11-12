12.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Yeni bir açıklama yapmamız gereken durum olduğunda sizinle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA