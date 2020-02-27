İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.

27.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:06
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi

Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.


Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız


Murat Kurum başkanlığında yaptığımız 'Kentsel dönüşüm istişare toplantısı'nda kararlaştırdığımız alt komisyonumuzu kurduk. Belediyelerimizin temsilcileriyle ilk toplantımızı bugün yaptık. Her hafta düzenli olarak toplanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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