İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.
11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA