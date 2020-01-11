11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA