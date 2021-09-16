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İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 82,5'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 82,5'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı." ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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