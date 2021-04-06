İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı Açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yerlikaya mesajında, 101 yıl önce bugün kurulan ve Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, en zor şartlarda en doğru haberleri hem millete hem de dünyaya duyurmayı başardığını, ilkeli duruşuyla dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yer edindiğini belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bölgemizin güvenilir sesi olan ajansımız, objektif habercilik anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla güçlendirmiş; 100 ülkede açtığı temsilciliklerle 13 dilde yayın yapan dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri olmuştur. Doğru ve tarafsız bilgileri kamuoyuna ulaştırabilmek için savaşlardan afetlere en çetin ortamlarda, gerektiğinde canlarını tehlikeye atarak çalışan fedakar ajans mensuplarımızın gayretleri, şüphesiz takdire şayandır. Ajans'ımızın bundan sonra da milletimizin sesi olmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygularla milli ajansımızın kurulmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ı saygıyla anıyorum. Gazetecilik mesleğine emek veren tüm basın emekçilerini rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Yerlikaya, Anadolu Ajansı çalışanlarını gönülden kutladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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