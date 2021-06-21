İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'umuzda aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'umuzda aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899. 2. doz: 2.354.711. Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı