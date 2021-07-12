İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesi şehit olan Batuhan Ergin'in ailesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesi şehit olan Batuhan Ergin'in ailesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, "Şehidimiz Batuhan gencecik yaşta milli iradesine sahip çıkmak için gittiği köprüde şehit oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi birçok ocağa ateş düşürdü" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesi şehit olan Batuhan Ergin'in ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ahmet Ergin, oğlunun motosiklet tutkunu olduğunu söyleyerek, "En büyük isteğiydi motosiklet sahibi olmak. Ama motosiklete kavuştuğu gün şehit düştü. Batuhan, vatanına, milletine, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez köprüye çıktı. Oysa motosikletine sadece birkaç saat binebilmişti. Sonra şehit haberi geldi. Oğlumun motosiklet tutkusunu, 15 Temmuz gecesi nasıl büyük bir heyecanla köprüye çıktığını Sayın Valimize anlattım. Duygusal bir sohbet oldu. 15 Temmuz'u gerçekleştirenleri her gün lanetliyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, Batuhan Ergin'in gencecik yaşında darbecilere karşı durduğunu söyledi. Vali Yerlikaya, "O karanlık gece birçok ocağa ateş düşürdü. İstanbul'umuzda 99, toplam 251 kahramanımız şehit oldu. Batuhan da o kahramanlardandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Vali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi, köprü üstünde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına İstanbul Valiliği olarak, '15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yılmaz Ercan'ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı' düzenleyeceğiz. 15 Temmuz'un 5. Yılında gerçekleşen bu özel etkinliğe şehidimiz Batuhan Ergin'in anne ve babası da motosikletleriyle katılacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı