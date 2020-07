İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutturmayacağız" - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutturmayacağız" Vali Yerlikaya, Sultanahmet Camii'de düzenlenen mevlid programından sonra açıklama yaptı Sultanahmet Camii'de düzenlenen mevlid programının ardında, açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz...

İSTANBUL - Sultanahmet Camii'de düzenlenen mevlid programının ardında, açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4.yıl dönümünde Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okunduMevlid programının ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gazilerimiz ile beraber şehitlerimizi andık. 4. senesi biz o 15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımızın tarihi bir çağrısı vardı. 'Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyorum' diyerek milleti meydanlara çağırdı. Milletimiz de bu sese yürek verdi. Demokrasiye sahip çıktı, devletine, milletine, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Kahraman ordumuzun içine sızan FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Allah bize öyle bir gece daha yaşatmasın. Her fırsatta her zaman şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. 2731 gazimizden de Allah razı olsun diyoruz. Onları yürekten seviyoruz. Her fırsatta onlarla iftihar ediyoruz her zaman. Bugün onlarla birlikte şehit kardeşlerimizi Sultanahmet'te andık. Gün boyunca da 15 Temmuz ile ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruşlarımız, derneklerimiz, yerel yönetimlerimiz bugünün hürmetine uygun programlar düzenliyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA