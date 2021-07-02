İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı"
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '1 Temmuz itibarıyla toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4, toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4, toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "İstanbul'umuzda korona virüs ile mücadelede aşı seferberliğimiz devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4 toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '1 Temmuz itibarıyla toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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