İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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