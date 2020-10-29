İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yarınki hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

İletide, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu