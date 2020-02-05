İstanbul Valiliğinden uçak kazasıyla ilgili açıklama: "21 kişi yaralı durumda"
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İstanbul Valiliğinden uçak kazasıyla ilgili açıklama: "21 kişi yaralı durumda"

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya, bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" dedi.

05.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:05
İstanbul Valiliğinden uçak kazasıyla ilgili açıklama:

Valilisi Ali Yerlikaya, bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" dedi.

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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