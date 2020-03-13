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İstanbul Valiliğinden Tunus uyruklu kişinin darbedildiği iddiasına dair açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda kabul edilemez yolcu olduğu tespit edilen ve ülkeye girişine izin verilmeyen Tunus uyruklu kişinin darbedildiği iddialarına ilişkin "Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil...

13.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:04
İstanbul Valiliğinden Tunus uyruklu kişinin darbedildiği iddiasına dair açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda kabul edilemez yolcu olduğu tespit edilen ve ülkeye girişine izin verilmeyen Tunus uyruklu kişinin darbedildiği iddialarına ilişkin "Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır." bilgisini verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün 12.45'te Belgrad'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce alınan "genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı" kararı uyarınca ülkeye girişinin yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan kontrollerde kabul edilemez yolcu (INAD ) olduğu tespit edilen yabancı uyruklu kişinin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Havalimanı Çalışma Grup Başkanlığı görevlilerine teslim edilerek, gelmiş olduğu ülkeye geri gönderme işlemleri yapılmak üzere kabul edilemeyen yolcu bekleme salonunda bekletildiği aktarıldı.

Kişinin bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır. Olayın bütün süreçleri güvenlik kamera kayıtlarında bulunmakla birlikte görevli personel tarafından şahsın yaralanmasına neden olacak herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Konuyla ilgili idari işlemler devam etmektedir."

Valilik, odanın kamera kaydı görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: AA

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