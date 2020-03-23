İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı bulunanlara duyuru
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İstanbul, Güncel

İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı bulunanlara duyuru

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu duyurdu.

23.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:56
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı bulunanlara duyuru

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada tüm İstanbullulara "Evinde Kal" çağrısı yağıldı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada tüm İstanbullulara "Evinde Kal" çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve İstanbul'umuzda korona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı, almaya devam ediyor.

Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır.

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

Bu merkezlerin iletişim bilgileri, Valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Öncelikli risk grubundaki bu vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvurular da ilgili ilçelerimizin Vefa İletişim Merkezine yönlendiriliyor.

Valiliğimiz koordinasyonunda; kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli büyüklerimiz;

Sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef korona virüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek, bu dönemde lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum: 'Evinizde kalın!'

Kıymetli İstanbullular,

Bu süreç, topyekun bir mücadele sürecidir. Bu salgından korunmak için, sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları yeterli değil. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil.'

Ülkemiz ve sağlık çalışanlarımız, yürekten alkışlanacak bir mücadele veriyor. Bizler de bu mücadeleyi üzerimize düşen sorumlukları yerine getirerek destekleyelim.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı tedbirlere uyalım, resmi kurumlar dışındaki hiçbir açıklama ve bilgiye itibar etmeyelim. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bunun için 'Evinde Kal İstanbul' diyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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