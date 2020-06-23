İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK BİLANÇOSU AÇIKLAMASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

İSTANBULİstanbul Valiliği, bugün İstanbul'da meydanan gelen sağanak yağmur ve ardından oluşan hasarın bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK BİLANÇOSU AÇIKLAMASI
23.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:06

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, bugün İstanbul'da meydanan gelen sağanak yağmur ve ardından oluşan hasarın bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

"İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasar bilgileri aşağıya çıkarılmıştır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine 1272 Sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmiş, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Esenyurt ilçemizde evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.  Avcılar ilçemiz Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. Bağcılar ilçemizde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden olmuştur. Bakırköy ilçemiz Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır. Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. Beşiktaş ilçemizde yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluşmuş, 46 ayrı binada su baskını meydana gelmiş, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda kısmı çökmeler meydana gelmiş, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açılmıştır. Büyükçekmece ilçemiz Ahmediye Mahallesi'nde 4 binanın çatısı hasar görmüş, 10 ağaç devrilmiştir. Yaralı ve can kaybı yaşanmamıştır. Çatalca ilçemizde bir binada mahsur kalan 1 yetişkin ve 1 çocuk yaralı olarak kurtarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve (15) konutta çatı hasarı tespit edilmiş, (41) binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana gelmiştir. Boş bulunan (1) belediye otobüsü zarar görmüş, (1) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrilmiş, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam etmektedir. Çekmeköy ilçemizde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açılmıştır. İlçemiz Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana gelmiş, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapılmıştır. Küçükçekmece ilçemiz Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerimizde su baskınları meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. Silivri ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesi'ndeki 10 binada sel baskını tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde toplam 72 binada kanalizasyon arızası tespit edilmiş olup, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır. Şişli ilçemiz Kuştepe, Mecidiyekoy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Üsküdar ilçemiz Sultantepe Mahallesi Kurşunlu Medrese Sokağında bir istinat duvarı kısmen çökmüş, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca, Çatalca ilçemizin Nakkaş, Ovayenice, Kestanelik, Çakıl ve Muratbey mahalleleri, Silivri ilçemizin Gümüşyaka, Kurfallı,  Fener, Akören, Kadıköy, Bekirli, Degirmenköy, Büyükkılıçlı mahalleleri, Büyükçekmece ilçemizin Ahmediye, Eskice ve Karaağaç mahallelerindeki tarım arazilerinde sel baskınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri, teyakkuz halinde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavi gören yaralılarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti sonrasında yaşanan olaylardan zarar gören bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."  

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Haber
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Serdar Aziz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK BİLANÇOSU AÇIKLAMASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 22:06:49. #1.14#
title