İstanbul Valiliğinden, "personelin topluca slogan attığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valiliğinden, "personelin topluca slogan attığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliğinden, 'personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, bir soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yerinin değiştirilmesi ve 7 personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, bir soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yerinin değiştirilmesi ve 7 personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması" kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 polis memuru ve 1 avukatın tutuklandığı, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli 7 rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır. Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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