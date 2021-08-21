İstanbul Valiliği: "Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor"
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İstanbul Valiliği: "Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor"

İstanbul Valiliği: 'Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki yangına ilişkin yapılan açıklamada 3 helikopter ile söndürme çalışmalarının devam ettiği 2 helikopter ile 4 yangın söndürme uçağının olay yerine hareket halinde olduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki yangına ilişkin yapılan açıklamada 3 helikopter ile söndürme çalışmalarının devam ettiği 2 helikopter ile 4 yangın söndürme uçağının olay yerine hareket halinde olduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki yangına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekat Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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