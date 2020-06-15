İstanbul Valiliğinden önemli kararlar
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İstanbul Valiliğinden önemli kararlar

İstanbul Valiliği, korona virüse karşı haziran ayı sonuna kadar uyulması planlanan önemli kararlar aldı.

İstanbul Valiliğinden önemli kararlar
15.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:39

İstanbul Valiliği, korona virüse karşı haziran ayı sonuna kadar uyulması planlanan önemli kararlar aldı. Bu kapsamda yürüyüşlere ve açık hava toplantılarına müsaade edilmemesi kararının yanı sıra başka illerde yapılması planlanan eylemlere katılacak kişilere izin verilmemesi kararı da alındı.

Pazar günü İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi önemli kararlar aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararının halen yürürlükte bulunduğu değerlendirilerek, içinde bulunduğumuz Haziran ayı sonuna kadar; eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması, ilimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi, olası provokatif eylemlerin ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla; hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, şehrimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması kararları alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Toplantıda başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesi, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesi, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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