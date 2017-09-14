İstanbul Valiliğinden Okul Saatleriyle İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği, kış saati uygulamasına yönelik 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Karara göre, anaokul, ilkokul ve ortaokulda eğitim öğretim en erken saat 08.00'da başlayacak. İstanbul Valiliği, tekli saat uygulamasından dolayı geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yaşanan sıkıntıların 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yaşanmaması için yeni kararlar aldı. Alınan karar göre, anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken 08.00'de başlamasına karar verildi. İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.



Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.



Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'da başlamasın kararı alınmıştır" denildi.



(İHA)