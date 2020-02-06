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İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir.

06.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:07
İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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