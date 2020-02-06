İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı

06.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:07

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir." denildi.