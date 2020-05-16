İstanbul Valiliğinden Kadir Gecesi için Eyüpsultan'da program İstanbul Valiliği, Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde program düzenleyecek.

İstanbul Valiliği, Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde program düzenleyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecemizi, Eyüpsultan Hazretlerinin huzurunda idrak edeceğiz. Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala Hocamız sizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs gecesi saat 23.00'te başlayacak program, radyo, tv ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA