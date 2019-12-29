İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

29.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:10

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 100 kilometreyi bulacak fırtınanın kenti etkileyeceği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, akşam saatlerinde başlayıp, ertesi gün sabaha kadar Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bu gece (30 Aralık) sabaha kadar devam edecek fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak fırtına etkili olacak. Fırtınanın İstanbul'u da etkilemesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde etkili olması beklenen fırtınanın Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden eseceği ve sabah saatlerine kadar etkili olacağı duyuruldu. Vatandaşların, sabah saatlerinde sona ermesi beklenen fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve karşı tedbirli olmaları gerekiyor."

(İHA)

Kaynak: İHA