İstanbul Valiliğinden boğazda arızalanan gemiyle ilgili açıklama
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İstanbul Valiliğinden boğazda arızalanan gemiyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden boğazda arızalanan gemiyle ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli demir çelik yüklü geminin römorkörlerle Ahırkapı demir bölgesine çekildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli demir çelik yüklü geminin römorkörlerle Ahırkapı demir bölgesine çekildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Boğazda seyir halindeki Croatia isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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