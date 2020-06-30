İstanbul Valiliğinden asker uğurlama görüntülerine açıklama İstanbul Valiliği, şehrin birçok ilçesinde yapılan asker uğurlamalar sırasında havaya ateş açan, trafik seyrini tehlikeye düşüren ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, şehrin birçok ilçesinde yapılan asker uğurlamalar sırasında havaya ateş açan, trafik seyrini tehlikeye düşüren ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği son günlerde çeşitli ilçelerde asker uğurlamalar sırasında yaşanan görüntüler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer ilçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, 3 sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve 3 araç trafikten men edilmiştir. Dün akşam saatlerinde Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli'nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle devam etti:

"En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır. Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA