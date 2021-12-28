İstanbul Valiliği Ziyaretleri (28 Aralık 2021) - Haberler
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İstanbul Valiliği Ziyaretleri (28 Aralık 2021)

İstanbul Valiliği Ziyaretleri (28 Aralık 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fas İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami'yi ziyaret etti.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fas İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami'yi ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tunus İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek'i ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Aydın'ı kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve yönetimini kabul etti.

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