İstanbul Valiliği Ziyaretleri (25 Kasım 2021)

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başlı ve yönetimini kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz ve yönetimini kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler ve yönetimini kabul etti.

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