???????İstanbul Valiliği Ziyaretleri (22 Aralık 2021) - Haberler
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???????İstanbul Valiliği Ziyaretleri (22 Aralık 2021)

???????İstanbul Valiliği Ziyaretleri (22 Aralık 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı ziyaret etti.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Irak İstanbul Başkonsolosu Hussein Younus'u ziyaret etti.

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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Arı ve yönetimini kabul etti.

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