???????İstanbul Valiliği Ziyaretleri (22 Aralık 2021)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı ziyaret etti.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı ziyaret etti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Irak İstanbul Başkonsolosu Hussein Younus'u ziyaret etti.
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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Arı ve yönetimini kabul etti.
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