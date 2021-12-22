İstanbul Valiliği Ziyaretleri (21 Aralık 2021) - Haberler
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İstanbul Valiliği Ziyaretleri (21 Aralık 2021)

İstanbul Valiliği Ziyaretleri (21 Aralık 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammed Almohammad'i ziyaret etti.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammed Almohammad'i ziyaret etti.

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Fas İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar'ı ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cezayir İstanbul Başkonsolosu Abdelghani Amara'yı ziyaret etti.

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