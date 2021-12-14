İstanbul Valiliği Ziyaretleri (13 Aralık 2021)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Azerbaycan Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı ziyaret etti.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Azerbaycan Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı ziyaret etti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni ve Turkuaz Kitapçılık Genel Müdürü İbrahim Altay, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Turkuaz Kitapçılık Genel Müdür Yardımcısı Doğan Çelik'i kabul etti.
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