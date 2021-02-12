İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı, erişilebilir hizmet binası belgesi aldı

İstanbul Valiliği, İstanbul Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı'nın erişilebilir hizmet binaları olarak kabul edildiğini bildirdi.