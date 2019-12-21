İstanbul Valiliği: "Trafik Vakfının araç çekme faaliyetleri durduruldu"

21.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:40

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfının araç çekme faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfının park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 5 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA