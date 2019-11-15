İstanbul Valiliği: Temmuz ayından bu yana 6 binin üzerinde Suriyeli, başka kentlere gönderildi
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İstanbul Valiliği: Temmuz ayından bu yana 6 binin üzerinde Suriyeli, başka kentlere gönderildi

İstanbul Valiliği: Temmuz ayından bu yana 6 binin üzerinde Suriyeli, başka kentlere gönderildiİstanbul Valiliği, 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan çalışmalarda, İstanbul’daki kayıtsız 6 bin 416 Suriyelinin, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiğini açıkl

15.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:46
İstanbul Valiliği: Temmuz ayından bu yana 6 binin üzerinde Suriyeli, başka kentlere gönderildi

İstanbul Valiliği, 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan çalışmalarda, İstanbul'daki kayıtsız 6 bin 416 Suriyelinin, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, bu tarihlerde farklı ülkelerden düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişinin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildiği duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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