15.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:45

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA