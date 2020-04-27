İSTANBUL VALİLİĞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAKİ BİLANÇOYU AÇIKLADI
İstanbul Valiliği 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı.
27.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:42
İstanbul Valiliği 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada: "23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çakma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5. 501 idari işlem yapıldı. Ayrıca, 50.417 trafik denetiminde, 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.- İstanbul
Kaynak: DHA