İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan işlemleri açıkladı
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İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan işlemleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 501 kişiye idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

27.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:01
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan işlemleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 501 kişiye idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımla bu gece 24.00 itibariyle sona eren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Hafzıssıhha kararları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan işlemleri açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çakma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldı. Ayrıca, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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