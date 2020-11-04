İstanbul Valiliği, salgına karşı esnek çalışma yöntemlerini paylaştı
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İstanbul Valiliği, salgına karşı esnek çalışma yöntemlerini paylaştı

04.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:07
İstanbul Valiliği, salgına karşı esnek çalışma yöntemlerini paylaştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi verildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi verildi.

İstanbul Valiliği, Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan mesai düzenlemesine ilişkin alınan kararları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığına, 39 ilçe kaymakamlığına, İçişleri Birimlerine, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valilik birimlerine gönderdi.

Buna göre, mülki idare amirleri, il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç, Valiliğin birimlerinde çalışanların durumları değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin ilçelerde kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi verildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bugünden itibaren 60 yaş ve üstü çalışanların ( idareci pozisyonda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin, idari izinli sayılarak evden çalışacak.

Bunun dışındaki diğer personelin ise haftalık şeklinde dönüşümlü olarak çalışması, ilçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan personelin de, ihtiyaç duyulması halinde kaymakamlarca (İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi-İSDEM) mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilecek.

Esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personel amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönecek, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personelle temas etmemesi yönünde gerekli tedbir alınacak, personelin adres ve iletişim bilgileri de güncel tutulacak.

Valiliğin yazısında, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Bakanlık emirleri ve alınan kararlara riayet edilmesi, konunun sorumlu ve sıralı amirlerce takip edilerek, ilgili tüm personele duyurulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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