İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...
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İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.

11.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:02
İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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