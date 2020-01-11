İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...
İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.
11.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:02
İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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